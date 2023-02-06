Крановые весы 1т, 3т, 5т, 10т, 15т и 20 тонн от завода Урал-Кран! Низкая цена! Наличие на складе! Высокое качество! Бесплатная доставка до транспортных компаний! Ежедневная отгрузка! Официальная гарантия!

Крановые весы – это компактный электронный прибор, который служит для измерения массы поднимаемых грузов. Они позволяют вычитать вес тары, просматривать количество и общую сумму взвешиваний, осуществлять настройки яркости экрана, обнулять значения.

Дистанционный пульт управления позволяет осуществлять любые операции дистанционно на безопасном расстоянии. Наши крановые весы не боятся снега, дождя, ветра, морозов, ударов и предназначены для работы на открытом воздухе!

Крановые весы серии КВ | Видео

Крановые весы серии КВП | Видео

Крановые весы: комплектация

Все крановые весы, производства завода «Урал-Кран», поставляются потребителю полностью готовом к использованию виде: они заряжены, проверены и откалиброваны.

В комплектацию входит:

1.Крановые весы

2.Аккумулятор

3.Пульт дистанционного управления

4.Зарядное устройство

5.Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

6.Сертификат качества

Технические характеристики крановых весов

Как выбрать крановые весы

От того, насколько правильно подобраны крановые весы, зависит не только Ваш комфорт, но и срок их службы, поэтому, при выборе модели, следует учитывать следующие критерии:

Грузоподъемность. Мы рекомендуем выбирать крановые весы с запасом грузоподъемности. Если Вам предстоит поднимать грузы с массой 3-4 тонны, то можно купить весы с грузоподъемностью 5 тонн.

В случае, если придется постоянно работать с грузами весом 5 тонн, то следует выбрать крановые весы на 10 тонн, поскольку постоянная работа с максимально возможным весом сократит срок службы датчика.

Режим работы. Крановые весы нашего производства обладают запасом прочности 25%. Несмотря на это, следует бережно относиться к самому хрупкому их элементу – тензодатчику. Динамические удары, возникающие при резком подъеме, деформируют датчик. Поэтому, если работать предстоит в интенсивном режиме, а плавность подъема гарантировать нельзя, нужно выбрать весы с повышенной грузоподъемностью.

Способ индикации. У нас Вы можете приобрести крановые весы с индикацией как на корпусе (серия КВ), так и на пульте (серия КВП). Эти весы обладают одинаковым функционалом, при этом весы КВП предоставляют большее удобство в работе.

Крановые весы с индикацией на пульте следует выбрать, если:

А. Вы взвешиваете грузы в условиях, когда будет сложно увидеть цифры на экране весов (груз слишком объемный и к нему не подойти, или его приходится поднимать на большую высоту)

Б. Вы поднимаете опасные грузы. В некоторых случаях, лучше сохранять дистанцию от места взвешивания, а результат увидеть на экране пульта.

В. Предстоят интенсивные работы на открытом воздухе. Весы КВП позволят оператору находиться в более комфортных условиях, например, под навесом или в помещении, в случае жары или дождя.

Функции крановых весов

Крановые весы – это не просто «электронный безмен», это интеллектуальный, многофункциональный измерительный прибор, который удивит Вас набором своих функций:

Взвешивание. Просто поднимите груз на крюке весов. Старайтесь делать это плавно и без рывков. Процесс стабилизации занимает всего 3-5 секунд, при условии, что груз не раскачивается.

Тарирование. Эта функция незаменима, когда при подъеме груза применяются цепи или ремни, а также когда груз находится на поддоне. Вы сможете внести вес тары в память весов, чтобы при дальнейших взвешиваниях они показывали уже «чистый» вес груза.

Суммирование. Вы можете произвести серию взвешиваний, а весы покажут не только общую сумму, в килограммах, но и количество взвешиваний! Это избавит Вас от необходимости использования калькулятора, и уж тем более, бумажки к карандашом!

Яркость. Возможность изменения яркости экрана, в зависимости от уровня внешнего освещения. Функции энергосбережения и автоотключения, позволяющие продлить срок работы весов между подзарядками.

Каждые крановые весы оснащены пультом дистанционного управления, который позволит выполнять все необходимые операции с весами на безопасном расстоянии.

Ресурс крановых весов

Крановые весы обладают надежной конструкцией и запасом прочности. При корректном использовании, весы прослужат Вам 7 – 10 лет. При этом, следует учитывать, что при интенсивном использовании, этот срок может сократиться, за счет естественного износа крюка и коуша весов.

Гарантия

Гарантия на все модели крановых весов, нашего производства, составляет 12 месяцев. К гарантии, не относятся случаи, возникшие вследствие некорректного использования (перегрузки, рывки при подъеме, динамические удары из-за обрыва строп) и естественного износа.

Запчасти

Мы осуществляем после гарантийную поддержку наших покупателей. У нас всегда есть в наличии основные элементы крановых весов: крюки, коуши, пульты дистанционного управления и зарядные устройства. Сделайте заявку на нашу электронную почту, укажите модель весов и какая именно запасная часть Вам нужна, и наши менеджеры Вам помогут!

Крановые весы – удобство в ежедневной работе!

Прежде всего, продукция завода «Урал-Кран» – это широкий выбор с различной грузоподъемностью. У нас Вы найдете как изделие с грузоподъемностью 1000 кг, которые востребованы на небольших производствах и частном использовании, так и 20-ти тонные крановые весы, незаменимые в серьезной промышленности.

Вне всякого сомнения, крановые весы – это один из лучших промышленных измерительных инструментов на сегодняшний день!

Три бескомпромиссных преимущества крановых весов нашего производства – точность, компактность, мобильность!

1.Крановые весы обладают третьим классом точности – отличный показатель для многотонных промышленных весов! Более того, в нашем ассортименте Вы можете найти крановые весы с грузоподъемностью 10 тонн и ценой деления всего 2 килограмма – это дает минимальную погрешность даже при взвешивании очень тяжелых грузов.

2.Крановые весы – это самый компактный прибор для измерения веса в промышленности! Например, крановые весы модели КВ-5000, грузоподъемностью 5 тонн, имеют длину всего 530 мм и вес 15 кг! С ними легко может работать любой человек, в одиночку производя все необходимые манипуляции.

3.Крановые весы – это возможность производить взвешивание в любом месте, при наличии только одного условия – надежного места их крепления.

Нет нужды в подготовке площадки или, иных подготовительных работах. В помещении или на улице, зимой или летом, днем или ночью – не имеет значения: просто повесьте весы на крюк тали, самопогрузчика или подъемного крана и приступайте к работе!

Крановые весы – первое использование

Прежде чем приступить к использованию крановых весов, следует сделать следующее:

Аккуратно откройте коробку с прибором. Мы настоятельно рекомендуем сохранить заводскую упаковку, поскольку она наилучшим образом подходит для хранения крановых весов в периоды, когда они не используются.

Уплотнительные элементы, находящиеся в коробке, надежно защищают крановые весы от повреждений. Зарядите аккумуляторную батарею. После полной зарядки, крановые весы, с поправкой на температуру окружающей среды и режим использования, способны проработать до 90 часов.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. От правильного использования крановых весов зависит как Ваш комфорт, так и срок службы прибора.

Крановые весы: принцип действия

В течение довольно длительного времени наиболее популярными были механические крановые весы. Им не нужны источники питания, а вес укрепленного груза определяется по тому, насколько сильно он растягивает упругую пружину.

Однако такая система имеет ряд неудобств, зачастую оказываясь недостаточно точной для нужд производства. Поэтому механические весы сменились электронными моделями.

Они устроены описанным ниже образом. Объект, прикрепленный к весам, воздействует на крюк, а через него – на тензорный датчик. Сигналы с датчика обрабатываются цифровым блоком, затем пользователь видит на экране результат вычислений. Индикатор может находиться не только на самих весах, но и на выносном дисплее, а значит, выполнение измерений становится более удобным.

Помимо подвесного механизма в конструкцию современных крановых весов обычно входят пульт и аккумулятор. Эти компоненты делают их использование значительно удобнее, ведь для считывания показателей теперь вовсе не обязательно стоять в непосредственной близости.

Несмотря на то, что крановые весы – это достаточно сложный электронный прибор, пользоваться ими очень просто.

Подвесьте их к крюку любого грузоподъемного механизма. Имейте в виду, что этот механизм (таль или кран) должен иметь запас прочности, соответствующий не только номинальной грузоподъемности весов, но и учитывающий возможные перегрузки.

Включите крановые весы. Процесс самодиагностики занимает несколько секунд, после чего, весы готовы к работе.

Крановые весы КВП с индикацией на пульте

Крановые весы КВП обладают тем же широким функционалом, что и весы серии КВ, но обладают одним существенным отличием: дисплей расположен не на корпусе весов, а на пульте дистанционного управления.

Это решение позволило нам улучшить сразу три показателя: надежность, безопасность и комфорт в работе.

Надежность. Крановые весы, лишенные дисплея и кнопок на лицевой панели, теперь меньше боятся ударов и прочих внешних воздействий.

Безопасность. Всю необходимую информацию (результат взвешивания, статус весов, уровень заряда) теперь можно видеть на экране пульта, а значит – нет нужды подходить близко к весам. Это позволяет снизить вероятность несчастных случаев, возникающих вследствие обрыва груза, или иных причин.

Комфорт. Пульт крановых весов КВП имеет намного больший радиус действия, чем пульт весов серии КВ (100-200 метров, в зависимости от наличия каких-либо препятствий). Это значит, что даже при работе в условиях зимнего холода, ветра и снега, Вы можете видеть результат взвешивания на пульте, находясь при этом, неподалеку от весов, но в теплом и сухом помещении!

Крановые весы КВП стоят немного дороже весов стандартного исполнения, но преимущества, которыми они обладают, стоят каждого потраченного рубля!

Правила работы с крановыми весами

1.Старайтесь поднимать груз плавно, избегайте рывков – это продлит срок службы изделия.

Ни в коем случае не стойте под грузом и в месте его возможного падения. Избегайте перегрузок! Не стоит поднимать груз, заведомо превышающий грузоподъемность весов: несмотря на то, что мы изготавливаем крановые весы с запасом прочности в 25%, такой режим работы может привести к деформации датчика и вывести весы из строя.

4.Регулярно осматривайте крановые весы. Проверьте степень износа крюка – она не должна превышать 15%!

5.Заряжайте крановые весы заранее: избегая полной разрядки аккумулятора, Вы максимально сохраняете его ресурс.

Как включить крановые весы?

Нужно нажать и непродолжительное время удержать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Вы увидите надпись ON, а после нее появится надпись «PBT85». В данном случае 85 – это остаточный заряд аккумуляторной батареи.

Как взвесить груз?

После того, как Вы включили крановые весы и убедились в их готовности к эксплуатации, просто повесьте груз на них крюк. Позаботьтесь о том, чтобы взвешиваемый предмет принял устойчивое положение, показатель массы появится на экране через 3-5 секунд.

Можно ли «обнулить» крановые весы в процессе подъема груза?

Конечно, причем двумя способами. Вы можете краткосрочно нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для обнуления итога взвешивания. Чтобы сделать то же самое на расстоянии, используйте клавишу «В» пульта дистанционного управления.

Я поднимаю товары в тяжелой упаковке (тяжелыми стропами), можно ли узнать «чистую» массу взвешиваемого груза?

У Вас есть два способа воспользоваться этим режимом:

– подвесьте ящик или стропы на крюк весов до их включения. После включения прибор будет всегда игнорировать массу тары, изначально показывая на дисплее 0.

– если крановые весы включены, закрепите упаковку на грузовом крюке весов. После того, как результат отобразится на дисплее, нажмите кнопку «ТАРА» или кнопку «В» на пульте. Нагрузка от тары будет учтена, можете приступать к дальнейшей работе.

Есть ли у крановых весов энергосберегающие функции?

Да, для того чтобы увеличить время работы аппаратуры до ее следующей подзарядки, Вы можете воспользоваться двумя дополнительными функциями.

– измените яркость подсветки экрана на менее яркую;

– включите режим сохранения энергии. В этом случае, дисплей будет выключен, но сам прибор останется в рабочем режиме.

Как выключить крановые весы?

Для этого можно нажать и удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор выключатся через 2 секунды, предварительно показав Вам информацию об остатке заряда батареи.